‘A Grande Conquista’ atinge 3 MM de minutos em vídeos na internet

Rachel Sheherazade apresenta 'A Grande Conquista' (Reprodução/Instagram)

A Grande Conquista impactou na última segunda-feira (22), na TV, mais de 7,5 milhões de pessoas em todo o Brasil. O reality, comandado por Rachel Sheherazade, conseguiu elevar a audiência da RECORD em 21% no horário se comparado à média das últimas quatro segundas-feiras.

Em São Paulo, a atração consolidou 4,5 pontos de média e 9,9% de participação, totalizando ganhos de 7% e 12% em relação ao primeiro episódio da temporada em 2023. No mesmo comparativo com as quatro semanas anteriores, na mesmo dia e horário, a audiência disparou 34% na região.

Além do sucesso na TV, a estreia do reality show também garantiu excelentes números nas redes sociais. A atração acumulou cerca de 83,6 mil menções no ambiente digital, ou seja, 66 mil comentários a mais do que o primeiro episódio da temporada anterior. A Grande Conquista também angariou mais de 514 mil visualizações nos vídeos postados, mais de 244,4 mil interações com os conteúdos do programa e cerca de 3 milhões de minutos consumidos em suas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e X.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h30, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Fonte: Kantar IBOPE Media PNT

Atlas de Cobertura RECORD 2024: 7.532.958 indivíduos