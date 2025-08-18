No Recife, RECORD abre 13 pontos de vantagem e vence as concorrentes com Brasileirão Com exibição do jogo entre Sport x São Paulo, emissora também obteve destaque em dez praças pelo Brasil e no PNT Audiências|Do R7 18/08/2025 - 14h42 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Recife, RECORD abre 13 pontos de vantagem e vence as concorrentes com Brasileirão Edu Moraes/RECORD

Sport e São Paulo empataram dentro de campo e a RECORD, exibindo a partida, venceu as concorrentes e garantiu o segundo lugar isolado em dez praças e no Mercado Nacional na faixa da bola rolando, das 18h30 às 20h27, neste sábado (16).

No Recife, a transmissão da RECORD fez sucesso e a emissora venceu o SBT (terceiro colocado) pelo placar de 14,8 x 1,8 – 13 pontos de diferença. Na Grande São Paulo, o resultado ficou em 6,4 x 3,6 a favor da RECORD.

No Painel Nacional de Televisão (PNT) a emissora marcou 5,4 pontos de média e venceu o SBT (3º), que obteve 3,1 pontos. Em Belo Horizonte (5,6 x 2,3) e Campinas (3 x 2,8), a RECORD também assegurou o segundo lugar, com a Band em terceiro.

Com o SBT na terceira colocação, a transmissão também foi destaque em:

‌



Salvador: 5,5 x 2,7;

Distrito Federal: 4,5 x 2;

Vitória: 3,5 x 1,7;

Porto Alegre: 3,2 x 1,7;

Rio de Janeiro: 4,2 x 2,8;

Manaus: 2,6 x 2,5.

Sobre o jogo

Jogando em casa, o Sport abriu dois gols de vantagem no placar sobre o São Paulo, com Lucas Lima e Derik Lacerda. O tricolor paulista reagiu e foi buscar o empate com gols de Lucas Moura e Maik (aos 46 minutos do segundo tempo).

‌



Com o resultado, o Leão da Ilha é o lanterna e continua na zona de rebaixamento. Já os comandados de Hernán Crespo quebraram uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, mas subiram para 6º na classificação.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp