27 meninas desapareceram, uma acaba de ser achada e choca

Algumas das meninas que desapareceram Bebê Mamãe

27 meninas desapareceram no estado do Texas, Estados Unidos. As buscas intensas estão sendo realizadas pelas garotas que sumiram em decorrência de uma grande enchente que aconteceu na região. E uma delas foi encontrada em uma situação que chocou.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as buscas em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

