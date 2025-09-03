Adolescente que tirou a vida de Isabele reaparece em festa Jovem que tirou a vida de adolescente reaparece em festa. Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h58 ) twitter

Jovem surge depois de tirar a vida da adolescente Isabele Bebê Mamãe

A jovem que tirou a vida da adolescente Isabele Guimarães Rosa, 14 anos, em Cuiabá no Mato Grosso apareceu se divertindo na festa do peão de Barretos. Ela inclusive falou e surgiu junto com amigas em momentos descontraídos.

