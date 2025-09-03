Adolescente que tirou a vida de Isabele reaparece em festa

Logo R7.com
Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A jovem que tirou a vida da adolescente Isabele Guimarães Rosa, 14 anos, em Cuiabá no Mato Grosso apareceu se divertindo na festa do peão de Barretos. Ela inclusive falou e surgiu junto com amigas em momentos descontraídos.

Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

