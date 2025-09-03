Adolescente que tirou a vida de Isabele reaparece em festa
Jovem que tirou a vida de adolescente reaparece em festa.
A jovem que tirou a vida da adolescente Isabele Guimarães Rosa, 14 anos, em Cuiabá no Mato Grosso apareceu se divertindo na festa do peão de Barretos. Ela inclusive falou e surgiu junto com amigas em momentos descontraídos.
A jovem que tirou a vida da adolescente Isabele Guimarães Rosa, 14 anos, em Cuiabá no Mato Grosso apareceu se divertindo na festa do peão de Barretos. Ela inclusive falou e surgiu junto com amigas em momentos descontraídos.
Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: