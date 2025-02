Adriana Esteves e o ex posam juntos no aniversário do filho Adriana Esteves surpreendeu ao posar com o ex-marido e o filho deles. Bebê Mamãe|Do R7 26/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 26/01/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adriana Esteves posou com seu ex-marido e filho

A atriz Adriana Esteves posou junto com o seu ex-marido, o ator Marco Ricca, no aniversário do filho deles, o jovem Felipe Ricca. O rapaz completou 25 anos de idade. E ele fez uma festa ao lado do seu pai Marco e de sua mãe Adriana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ex-namorados, Thaís Fersoza e Gagliasso exibem filhos juntos

Bruna Biancardi e Neymar escolhem o nome da sua 2ª filha!

Iza mostra a filha de 3 meses com pai e detalhe impressiona