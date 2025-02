Aline Wirley mostra seus filhos adotivos na volta às aulas Aline Wirley e Igor Rickli mostram os filhos biológico e adotivos na volta às aulas! Bebê Mamãe|Do R7 05/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h27 ) twitter

Aline Wirley e Igor Rickli mostram os filhos biológico e adotivos na volta às aulas

A cantora Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge, mostrou um momento bem especial na vida dos filhos e encantou. Ela é mãe orgulhosa de três crianças, dois meninos e uma menina! O trio é fruto de seu relacionamento com o ator Igor Rickli com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a volta às aulas da família!

