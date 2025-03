Aline Wirley revela filho no palco do teatro e impressiona Aline Wirley e Igor Rickli mostram seu filho en estreia em peça de teatro Bebê Mamãe|Do R7 09/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 09/03/2025 - 17h25 ) twitter

Aline Wirley e Igor Rickli exibe seu filho no palco em estreia de peça e impressiona

O primogênito da cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, encantou ao surgir nos ensaios juntos os pais em uma peça de teatr. A famosa voltará aos palcos com o espetáculo Sonho Encantado de Cordel, O Musical, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, Rio de Janeiro.

