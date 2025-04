Aline Wirley surge em ensaio com sua filha se declara pra ela Aline Wirley surge com sua filha em lindo ensaio e se declara para ela. Bebê Mamãe|Do R7 10/04/2025 - 00h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h26 ) twitter

Aline Wirley posa com sua filha com Igor Rickli em lindo ensaio e impressiona

A cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, impressionou ao mostrar mais detalhes do lindo ensaio que fez com sua filha e se declarou para ela. A famosa é casada com o ator Igor Rickli. Juntos, eles são pais orgulhosos de três herdeiros. O único filho biológico do casal se chama Antônio Caramelo. Ele completou 10 anos de idade.

