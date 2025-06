Alinne Moraes revela foto do filho e semelhança chama a atenção Alinne Moraes exibe rara foto seu filho e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 08/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 08/06/2025 - 16h15 ) twitter

Alinne Moraes exibe foto rara do seu filho e semelhança entre eles encanta Bebê Mamãe

A atriz Alinne Moraes surpreendeu ao revelar fotos raras junto com seu filho sem passeio na praia e semelhança do menino com a famosa chamou a atenção. A artista é mãe do jovem Pedro, de 11 anos. O menino é seu único herdeiro. Ele é fruto de seu casamento com o cineasta Mauro Lima. A famosa é bem discreta em sua vida pessoal e raramente publica fotos de sua família nas redes sociais.

