Amanda Kimberlly exibe festa de 1 ano da bebê com Neymar

Amanda Kimberlly comemorou o primeiro ano da filha Bebê Mamãe

A modelo Amanda Kimberlly comemorou o primeiro ano de sua filha com o jogador Neymar Jr com uma festa encantadora. Ela celebrou a data com uma linda festa no campo ao lado da sua filha e mostrou detalhes da comemoração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

