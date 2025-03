Amanda Kimberlly exibe filha no apartamento que Neymar cedeu Amanda Kimberlly surpreendeu ao mostrar a filha em apartamento que Neymar cedeu para elas. Bebê Mamãe|Do R7 12/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h46 ) twitter

Amanda Kimberlly exibiu sua filha em apartamento que Neymar cedeu

A modelo Amanda Kimberlly impressionou ao revelar sua filha Helena, oito meses, no apartamento que o jogador Neymar Jr cedeu para elas morarem. A mãe do primogênito do jogador, a influenciadora Carol Dantas, já havia morado neste mesmo apartamento anos atrás com o menino Davi Lucca, que atualmente tem 13 anos. E agora, Amanda e Helena estão vivendo no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

