Amanda Kimberlly exibe mudança com a filha e toma decisão Amanda Kimberlly exibiu sua transformação e posou com a filha com Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 17/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly mostrou transformação e uma decisão

A modelo Amanda Kimberlly revelou a sua transformação física. E ela também exibiu uma foto junto com a sua filha com Neymar Jr, a pequena Helena de sete meses, após um período distante das redes sociais. E ela acabou surpreendendo com uma decisão.

Para saber mais sobre a decisão de Amanda Kimberlly e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nathalia Dill surge com sua filha em bloquinho e encanta

Zilu mostra a neta, revela o fim do seu namoro e desabafa

Rafaella Justus não vai no aniversário da madrasta e fala