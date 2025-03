Amanda Kimberlly exibe quarto da bebê que era de Davi e fala Amanda Kimberlly mostrou o quarto de sua filha que foi reaproveitado de Davi Lucca. Bebê Mamãe|Do R7 05/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly exibiu quarto da filha reaproveitado

A modelo Amanda Kimberlly exibiu o quarto de sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena. E ela surpreendeu ao falar sobre o quarto ser reaproveitado do primogênito do jogador, o menino Davi Lucca, 13 anos. Ela também explicou uma decisão que tomou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Cauã Reymond posa com a filha e sua ex-esposa faz revelação

Meghan manda indireta pra Kate Middleton e posa com a filha

Bruno Gagliasso mostra a filha de princesa no quarto dos sonhos