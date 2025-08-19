Amanda Kimberlly expõe conversa com Bruna após polêmica
Amanda Kimberlly revelou a conversa com Bruna Biancardi.
A modelo Amanda Kimberlly revelou conversas com a influenciadora Bruna Biancardi. Bruna é casada com o jogador Neymar Jr e juntos são pais de Mavie, um ano e 10 meses, e da recém-nascida Mel. Enquanto Kimberlly e o jogador são pais de Helena, um ano. Kimberlly revelou a conversa que teve com Bruna após ela apagar uma foto de Mavie com Helena.
A modelo Amanda Kimberlly revelou conversas com a influenciadora Bruna Biancardi. Bruna é casada com o jogador Neymar Jr e juntos são pais de Mavie, um ano e 10 meses, e da recém-nascida Mel. Enquanto Kimberlly e o jogador são pais de Helena, um ano. Kimberlly revelou a conversa que teve com Bruna após ela apagar uma foto de Mavie com Helena.
Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Amanda Kimberlly, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Amanda Kimberlly, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: