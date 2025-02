Amanda Kimberlly fala da relação com Bruna e exibe a filha Amanda Kimberlly falou do relacionamento com Bruna Biancardi. Bebê Mamãe|Do R7 25/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h26 ) twitter

Amanda Kimberlly falou sobre Bruna Biancardi

A modelo Amanda Kimberlly revelou como está o seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Ela também mostrou a sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de sete meses, na casa em que mora com a pequena.

Para saber mais sobre a relação entre Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

