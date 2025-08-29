Logo R7.com
Amanda Kimberlly mostra sua filha em festa e fala de Bruna

Resposta de Amanda Kimberlly sobre Bruna Biancardi surpreendeu.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Amanda Kimberlly respondeu sobre Bruna Biancardi Bebê Mamãe

A modelo Amanda Kimberlly mostrou a sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de um ano, em uma festa de aniversário. E a modelo também surpreendeu ao falar de forma sincera sobre seu relacionamento com a esposa do jogador, a influenciadora Bruna Biancardi.

Para saber mais sobre essa história e as declarações de Amanda Kimberlly, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

