Amanda Kimberlly mostra sua filha em festa e fala de Bruna Resposta de Amanda Kimberlly sobre Bruna Biancardi surpreendeu. Bebê Mamãe|Do R7 29/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly respondeu sobre Bruna Biancardi Bebê Mamãe

A modelo Amanda Kimberlly mostrou a sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de um ano, em uma festa de aniversário. E a modelo também surpreendeu ao falar de forma sincera sobre seu relacionamento com a esposa do jogador, a influenciadora Bruna Biancardi.

Para saber mais sobre essa história e as declarações de Amanda Kimberlly, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Chay Suede e Laura mostram o novo quartinho de sua bebê

Pai de Henry Borel expõe mensagem de Monique Medeiros

Mano Walter celebra 5 anos do filho com festa dos sonhos