Amanda Kimberlly revela a filha no cabelereiro pela 1ª vez Amanda Kimberlly revelou a filha com Neymar no cabelereiro. Bebê Mamãe|Do R7 25/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h17 )

Amanda Kimberlly mostrou sua filha em dia de cabelereiro Bebê Mamãe

A modelo Amanda Kimberlly revelou a sua filha com o jogador Neymar Jr no cabelereiro pela primeira vez! E ela mostrou o resultado do novo c0rte de cabelo da pequena Helena de um aninho e falou como foi esta experiência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa fofura!

