Amanda Kimberlly revela o encontro da filha com Davi e Mavie Amanda Kimberlly mostrou encontro de sua filha com seus dois irmãos do lado de Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 22/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly revelou fofo encontro da sua bebê com irmãos

A filha da modelo Amanda Kimberlly com o jogador Neymar Jr, a bebê Helena de oito meses, surpreendeu ao ter um raríssimo encontro com seus dois irmãos por parte de pai. Além de Helena, o jogador também é pai de Davi Lucca, 13 anos, fruto do breve relacionamento com Carol Dantas. E de Mavie, um ano, fruto do atual namoro do jogador com Bruna Biancardi.

Não perca os detalhes desse encontro emocionante e as declarações de Amanda Kimberlly! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pais de Madeleine McCann tomam atitude com jovem após DNA

10 nomes femininos mais bonitos do Brasil para as bebês

Murilo Huff surge estudando com seu filho com Marília