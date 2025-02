Amanda Kimberlly transforma o visual e exibe ensaio da filha Amanda Kimberlly surpreendeu ao mostrar novo visual e ensaio da filha. Bebê Mamãe|Do R7 21/01/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly mostrou a transformação do seu visual

A modelo Amanda Kimberlly impressionou ao revelar a transformação do seu visual. E ela também mostrou um fofíssimo ensaio da sua bebê com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de seis meses, no qual a menina aparece comendo frutinhas pela primeira vez.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa fofura!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Suzane Von Richthofen posa com filho e marido e toma decisão

Fátima posa com seus trigêmeos com William Bonner em Paris

Suposto filho de Gugu mostra a sua mãe pela 1ª vez após DNA