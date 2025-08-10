Ana Hickmann exibe filho e enteada e faz homenagem a Edu
Ana Hickmann posa com seu filho e enteada e se declara para Edu Guedes.
A apresentadora Ana Hickamann fez uma linda homenagem a Edu Guedes. A loira dividiu vários cliques do filho e da enteada junto com o marido e se declarou para ele. Ela é casada com o apresentador e cozinheiro Edu Guedes. Os famosos assumiram o relacionamento em 2024. Em maio deste ano, eles oficializaram a união. Por enquanto, o casamento aconteceu apenas no civil, mas eles planejam festejar e união em breve.
