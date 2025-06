Ana Hickmann posa com filho e Edu em acampamento: “família” A apresentadora Ana Hickmann mostrou uma aventura em família neste sábado (21). No registro, a loira surgiu ao lado do seu filho e... Bebê Mamãe|Do R7 22/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 22/06/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann posa com seu filho e Edu Guedes em acampamento e impressiona Bebê Mamãe

A apresentadora Ana Hickmann mostrou uma aventura em família neste sábado (21). No registro, a loira surgiu ao lado do seu filho e do seu atual marido, a apresentador e chef de cozinha Edu Guedes. A famosa é mãe de um lindo menino chamado Alêzinho, apelido carinhoso que ganhou da família. O menino está com 11 anos, ele é único herdeiro da famosa. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Alexandre Correa, com quem foi casada por cerca de 17 anos. O ex-casal se separou em novembro de 2023, após a famosa acusar o então companheiro de agr4ss4o. Desde então, os dois vivem uma verdadeira batalha judicial.

Para saber mais sobre essa emocionante aventura em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mãe acha desenhos perturbadores em livro de colorir do filho

Neymar mostra filha com Amanda Kimberlly e ela faz desabafo

Kayky Brito surge em vídeo chamada com o filho e sobrinhos