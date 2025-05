Ana Maria conversa com Tati Machado após filho partir e fala Ana Maria Braga revelou que conversou com Tati Machado e comoveu. Bebê Mamãe|Do R7 14/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Maria Braga relatou conversa com Tati Machado Bebê Mamãe

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que conversou com Tati Machado após a partida do bebê dela. Tati estava com 33 semanas de gestação, equivalente a oito meses, quando os batimentos cardíacos do bebê dela, o pequeno Rael, pararam.

Para saber mais sobre essa emocionante conversa e a solidariedade entre as apresentadoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Zé Felipe celebra 8 meses de seu bebê com festa e rebate críticas de Luana Piovani

Revelado como estão os irmãos gêmeos de Madeleine McCann

Graciele Lacerda mostra a bebê visitando a praia pela 1ª vez