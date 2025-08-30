Andréia Sadi mostra seus filhos gêmeos lendo jornal
Andréia Sadi mostra os filhos lendo jornal e impressiona.
A jornalista Andréia Sadi surpreendeu ao mostrar um lindo registro de seus filhos gêmeos lendo jornal provando que o talento para a comunicação vem de berço. A comunicadora é mãe orgulhosa dos meninos João e Pedro, de três anos. Os garotinhos são frutos do casamento de Andréia com o também jornalista André Rizek.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento especial!
