Andressa Suita e Gusttavo festejam 7 anos do caçula com bolo Andressa Suita e Gusttavo comemoram aniversário do caçula com bolo simples! Bebê Mamãe|Do R7 25/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Andressa Suita e Gusttavo comemoram aniversário do caçula com bolo simples Bebê Mamãe

A digital influencer e empresária Andressa Suita mostrou a comemoração do aniversário de seu filho caçula e encantou. A data foi celebrada de uma forma simples e linda. O menino é fruto do relacionamento com o cantor Gusttavo Lima. O casal chegou a oficializar a união em 2016. Porém, após um período delicado no casamento, eles se separaram. Quando reataram, o divórcio já tinha sido assinado por ambos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda celebração!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pais do bebê que partiu durante consulta no pediatra falam

Zezé Di Camargo faz festa fofa para celebrar os 7 meses de sua filha caçula

ó da menina que partiu ao comer na sua casa desabafa