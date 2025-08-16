Andressa Suita exibe filho colhendo limões na fazenda do pai Gusttavo e Andressa Suita mostram o filho colhendo limões, na fazenda! Bebê Mamãe|Do R7 16/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 17h58 ) twitter

Gusttavo e Andressa Suita mostram o filho colhendo limões, na fazenda Bebê Mamãe

A modelo e influenciadora Andressa Suita mostrou um dos filhos se divertindo na fazenda. Ela é mãe orgulhosa de dois meninos que são frutos de seu relacionamento com o cantor Gusttavo Lima. O casal está junto desde 2012. Eles chegaram a se separar por um tempo, mas logo reataram a união.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a vida da família!

