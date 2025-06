Andressa Suita mostra seu filho colhendo beterraba na mansão Andressa Suita surpreende ao mostrar seu filho colhendo beterraba na mansão. Bebê Mamãe|Do R7 14/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 14/06/2025 - 15h55 ) twitter

Andressa Suita encanta ao mostrar seu filho com Gusttavo Lima colhendo beterraba na mansão Bebê Mamãe

A influenciadora Andressa Suita mostrou um momento diferente do seu filho na mansão. Acontece que o garotinho surgiu segurando um pé de beterraba em uma das mãos e surpreendeu. A famosa é mãe orgulhosa de dois meninos. Ambos são frutos de seu relacionamento com o cantor Gusttavo Lima. Os herdeiros têm idades bem próximas. Gabriel é o mais velho da dupla e está com sete anos. Enquanto Samuel é o caçula e fez seis anos de idade.

