Andressa Suita surge com os 2 filhos na praia nos EUA Andressa Suita surge com os filhos na praia e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 19/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Andressa Suita impressiona ao mostrar os filhos com Gusttavo Lima se divertindo na praia Bebê Mamãe

A influenciadora e modelo Andressa Suita mostrou um momento off ao lado de seus filhos. Ela é casada com o cantor Gusttavo Lima e juntos são papais orgulhosos de dois meninos com idades bem próximas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Diogo Nogueira revela o motivo de não ter filhos com Paolla

Bebê é derrubada por menino na maternidade e não resiste

Filha de Lorena Improta surge imitando Beyoncé e impressiona