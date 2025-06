Angélica comemora aniversário da nora com linda declaração Angélica se declara para a nora e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 07/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 07/06/2025 - 16h16 ) twitter

Angélica faz homenagem para a nora e surpreende Bebê Mamãe

A cantora e atriz Angélica deixou todos surpresos ao mandar um recado para sua nora. A famosa é mãe de três herdeiros que nasceram de seu relacionamento de longa data com o apresentador Luciano Huck com quem é casada. O primogênito do trio é Joaquim que completou 20 anos. Benício, de 17 anos, é o irmão meio. Eva é a caçula e está com 12 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda homenagem!

