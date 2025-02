Angélica posa com a filha usando roupas iguais Angélica surge com sua filha caçula com roupas iguais Bebê Mamãe|Do R7 16/01/2025 - 12h28 (Atualizado em 16/01/2025 - 12h28 ) twitter

Angélica posa com sua filha usando roupas iguais e encanta

A apresentadora Angélica encantou ao mostrar uma brincadeira divertida com sua caçula de troca de looks. A famosa é casada com o também apresentador Luciano Huck. Juntos, eles são papais de três herdeiros. Joaquim e Benício são os filhos mais velhos, de 19 e 16 anos respectivamente. Já a única menina da família, Eva tem 11 anos. Mesmo ainda muito jovem, a garota dá muitos indícios de que pode seguir uma carreira artística dos pais, uma vez que se interessa bastante por música e dança.

