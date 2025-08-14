Anna Carolina Jatobá faz harmonização e exibe seu novo rosto
Anna Carolina Jatobá passou por mudança no rosto.
Anna Carolina Jatobá fez uma raríssima aparição e revelou mudanças no seu rosto após ter passado por uma harmonização facial. Jatobá e o marido Alexandre Nardoni foram os responsáveis por tirarem a vida da menina Isabella Nardoni.
Anna Carolina Jatobá fez uma raríssima aparição e revelou mudanças no seu rosto após ter passado por uma harmonização facial. Jatobá e o marido Alexandre Nardoni foram os responsáveis por tirarem a vida da menina Isabella Nardoni.
Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: