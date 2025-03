Any Awuada mostra o seu bebê e é revelado se Neymar é o pai Any Awuada mostrou o bebê e revelou o tempo de gravidez que está. Bebê Mamãe|Do R7 25/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h27 ) twitter

Any Awuada mostrou o bebê e respondeu sobre Neymar Jr ser o pai

A modelo Any Awuada, que afirma ter se relacionado com o jogador Neymar Jr, mostrou o bebê que está esperando pela primeira vez. Porém, ao acabar mostrando o ultrassom do bebê, ela acabou também revelando se o jogador é ou não o pai da criança que espera!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história intrigante!

