Após problema com Cauã, Grazi Massafera faz viagem com filha Grazi Massafera faz viagem com a filha, após desavenças com Cauã! Bebê Mamãe|Do R7 22/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h05 )

Grazi Massafera faz viagem com a filha, após

A atriz Grazi Massafera surgiu com a filha em um passeio muito especial. As aventureiras desembarcaram na Chapada dos Veadeiros. Localizada em Alto Paraíso de Goiás, em Goiânia, o destino está entre os mais visitados pelos apaixonados por ecoturismo. Formações rochosas, cachoeiras e desfiladeiros fazem parte da paisagem natural do local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre essa viagem incrível!

