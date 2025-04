Aretha Oliveira exibe o quarto da bebê pronto pela 1ª vez A atriz Aretha Oliveira, que interpretou a Pata, mostrou o quartinho de sua bebê e encantou! Bebê Mamãe|Do R7 10/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 10/04/2025 - 22h05 ) twitter

A atriz Aretha Oliveira, que interpretou a Pata, mostrou o quartinho de sua bebê e encantou

A atriz Aretha Oliveira encantou ao mostrar um dos preparativos mais aguardados para a chegada de seu bebê. Ela é mamãe de primeira viagem e espera uma garotinha! A primogênita é fruto de seu relacionamento com o argentino Sebastian Goldberg com quem ela é casada há quase uma década. Os papais escolheram um nome bem diferente para a herdeira. A neném vai se chamar Aniki. O nome vem do japonês, de uma palavra usada como um termo de respeito, algo como “irmão mais velho”.

Para saber mais sobre o quartinho encantador da Aniki, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

