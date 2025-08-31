Arthur Aguiar mostra filha e dá recado após Maíra reclamar
Arthur Aguiar posa com a filha e manda recado pra ex, após reclamação dela!
O ator Arthur Aguiar surpreendeu ao colocar fim a uma polêmica envolvendo seu nome. Os rumores começaram após sua ex-esposa, a coach Maíra Cardi (Mayra Cardi), expor uma delicada situação envolvendo a filha deles. Os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e tiveram uma menina. Em 2022, eles se separaram de forma definitiva, após vários términos e reconciliações.
O ator Arthur Aguiar surpreendeu ao colocar fim a uma polêmica envolvendo seu nome. Os rumores começaram após sua ex-esposa, a coach Maíra Cardi (Mayra Cardi), expor uma delicada situação envolvendo a filha deles. Os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e tiveram uma menina. Em 2022, eles se separaram de forma definitiva, após vários términos e reconciliações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: