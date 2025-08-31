Arthur Aguiar mostra filha e dá recado após Maíra reclamar Arthur Aguiar posa com a filha e manda recado pra ex, após reclamação dela! Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arthur Aguiar mostra a filha e responde Maíra Cardi Bebê Mamãe

O ator Arthur Aguiar surpreendeu ao colocar fim a uma polêmica envolvendo seu nome. Os rumores começaram após sua ex-esposa, a coach Maíra Cardi (Mayra Cardi), expor uma delicada situação envolvendo a filha deles. Os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e tiveram uma menina. Em 2022, eles se separaram de forma definitiva, após vários términos e reconciliações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pai tira a vida do filho na maternidade e decisão é revelada

Murilo Benício surge em passeio com filho caçula e a nora e surpreende

Filha de Duda Nagle faz cartaz pra Prattes e Sabrina de declara pra ele