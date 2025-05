Arthur Aguiar mostra primogênita com a madrasta no Nordeste Arthur Aguiar mostra a filha passeando com a madrasta, em praia do Nordeste! Bebê Mamãe|Do R7 03/05/2025 - 22h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 22h00 ) twitter

Arthur Aguiar mostra a filha viajando com a madrasta para o Nordeste Bebê Mamãe

O ator e influenciador Arthur Aguiar mostrou uma viagem com os dois filhos e encantou. Ele é pai de uma menina e um menino. Os irmãos nasceram de diferentes relacionamentos do pai. As crianças, no entanto, costumam se encontrar com bastante frequência. Desta vez, eles embarcaram para um divertido passeio no Nordeste.

Para saber mais sobre essa viagem especial e a linda homenagem de Arthur à sua namorada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

