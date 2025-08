Avó desabafa após bebê de 2 anos partir no banheiro de casa Avó desabafou sobre a partida do seu neto no banheiro da casa. Bebê Mamãe|Do R7 01/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avó falou após a partida do seu neto Bebê Mamãe

A avó do menino Pedro Henrique Ferreira Danin de apenas dois anos, Chaiana Reis, desabafou após o neto ter partido. O menino partiu quando estava no banheiro de sua casa sob os cuidados do padrasto. O caso aconteceu em Sant4 Isabel, interior de São Paulo.

Para saber mais sobre essa triste história e as declarações da avó, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Vanessa Giácomo mostra rara fotos dos filhos em passeio de barco em Portugal

Rafaella Santos e Gabigol mostram chá revelação, na mansão

Leonardo fala do divórcio do filho em meio a disputa de bens