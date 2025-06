Bárbara Evans exibe os 3 filhos vestidos de caipirinha Bárbara Evans impressionou ao exibir seus filhos vestidos de caipirinha. Bebê Mamãe|Do R7 07/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 07/06/2025 - 20h16 ) twitter

Bárbara Evans mostra seus filhos usando trajes juninos e impressionou Bebê Mamãe

A modelo e influencer Bárbara Evans, mostrou seus três filhos vestidos com roupas de festa juninas e deixou os fãs encantados. A famosa é mãe de três crianças. O trio é fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. Ayla é a primogênita dos irmãos e está com três anos. Enquanto os gêmeos, Álvaro e Antônio, completaram um ano e cinco meses.Recentemente, a influenciadora fez uma festa em comemoração a mais um ano de vida. A modelo reuniu a família em uma celebração íntima para celebrar a data especial de seu aniversário.Nas redes sociais, Bárbara Evans compartilhou detalhes da celebração, onde fez questão de mostrar seu novo visual. A famosa que sempre usou as madeixas loiras, desta vez resolver radicalizada e apareceu super ruiva. Para a festa, ela ainda combinou a nova cor com o vestido escolhido para a ocasião. Um modelo longo terracota com cauda sereia.A mudança do visual, aconteceu horas antes da festa de seu aniversário. “A vida é feita de ciclos… E esse é, sem dúvidas, o meu melhor. Me permiti viver uma verdadeira transformação — de fora pra dentro, de dentro pra fora. Entendi que toda mulher merece se olhar no espelho e se reconhecer, se amar e se valorizar. A autoestima muda tudo, e quando a gente se encontra… ninguém mais segura! Meu novo cabelo representa muito mais do que estética, ele simboliza essa nova versão que escolhi ser”, disse ela ao mostrar o novo visual.Neste sábado (06), Bárbara Evans encantou ao mostrar seus herdeiros vestidos com roupa fofinha de festa junina. Na ocasião, a influenciadora deixou os fãs encantados ao mostrar seus gêmeos e sua primogênita vestidos com roupas juninas. No clique, os pequenos posaram diante das lentes da mamãe deixando os seguidores da famosa encantados com tamanha fofura. “Coisa mais linda da vida”, disse uma internauta.

