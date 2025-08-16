Bárbara Evans exibe seus 3 filhos junto ao pai em praia de Alagoas
Bárbara Evans encanta ao exibir seus 3 filhos com o pai em praia em Alagoas.
A modelo e influencer Bárbara Evans usou seu perfil nas redes sociais mostrar um clique fofo dos filhos na praia junto com o pai em viagem a Alagoas. A famosa é mãe de três crianças. O trio é fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. A garotinha Ayla é a primogênita dos irmãos e está com três anos. Enquanto os gêmeos, Álvaro e Antônio, completaram um ano e seis meses.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
