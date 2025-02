Bárbara Evans posa com os 3 filhos em viagem a Bahia Bárbara Evans surge com seus 3 filhos em viagem a Bahia. Bebê Mamãe|Do R7 12/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans mostrou viagem com os filhos

A influenciadora e modelo Bárbara Evans encantou ao surgir com seus três filhos e o marido em um lindo clique em viagem a Bahia. A famosa é mãe de três crianças. O trio é fruto de seu relacionamento com empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. Sua primogênita se chama Ayla e está com dois anos de idade. Enquanto seus filhos caçulas, os gêmeos Álvaro e Antônio completaram um aninho e dois meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda viagem em família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Fabiana Justus faz festa de 6 anos dos sonhos para as gêmeas

Com a noiva prestes a dar à luz, Mc Daniel revela susto

Chay Suede exibe festa de 5 anos da filha com tema inusitado