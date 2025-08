Bárbara Evans revela críticas sobre o desfralde da filha e desabafa Bárbara Evans revela críticas sobre o desfralde da filha e desabafa Bebê Mamãe|Do R7 06/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h38 ) twitter

Bárbara Evans revela criticas sobre educação do seus filhos e surpreende Bebê Mamãe

A modelo e influencer Bárbara Evans usou seu perfil nas redes sociais para rebater críticas sobre o desfraude de sua filha primogênita. A famosa é mãe de três crianças. O trio é fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. A garotinha Ayla é a primogênita dos irmãos e está com três anos. Enquanto os gêmeos, Álvaro e Antônio, completaram um ano e seis meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

