Bárbara Evans revela grande susto com a filha e explica

Bárbara Evans revela grande susto com a primogênita e explica o que houve!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A influenciadora e modelo Bárbara Evans revelou um grande susto que passou com sua filha mais velha. Ela é mãe de três crianças. Os pequenos nasceram de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. A primogênita do casal é Ayla. A menina completou três anos de idade. O time ficou completo em 2023 com a chegada dos gêmeos, Álvaro e Antônio. Os bebês estão com um aninho e oito meses de vida.

Para saber mais sobre o que aconteceu e como a família está lidando com a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

