Bebê de Luan Santana posa na piscina do hotel com a mãe Luan Santana mostra sua bebê na piscina do hotel! Bebê Mamãe|Do R7 25/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luan Santana mostra sua bebê na piscina do hotel Bebê Mamãe

A bebê do cantor Luan Santana surgiu se divertindo com a mamãe e encantou. A pequena Serena é fruto do relacionamento do artista com a digital influencer Jade Magalhães. Eles se casaram em novembro do ano passado. O namoro que começou em 2008 passou por um término quando já estavam noivos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pais falam pela 1ª vez após motorista atirar em sua bebê

Viúvo de Paulo Gustavo surge com filhos em parque de diversão

Mãe das 3 irmãs desaparecidas fala e revela o que aconteceu