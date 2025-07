Bebê de Rodrigo Santoro surge brincando com pet da família Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro mostram a bebê brincando com pet da família! Bebê Mamãe|Do R7 11/07/2025 - 15h19 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h19 ) twitter

Mel e Rodrigo Santoro mostram a filha caçula com pet da família Bebê Mamãe

A caçula do ator Rodrigo Santoro surgiu se divertindo com um dos pets da família e encantou. O artista é casado com a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak. Os famosos estão juntos desde 2012. Da união, eles tiveram duas meninas. Ambos são extremamente discretos com relação a vida pessoal. O mistério é ainda maior no que diz respeito as herdeiras.

