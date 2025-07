Bebê de Rodrigo Santoro surge dando os primeiros passinhos Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak mostram a bebê dando os primeiros passos! Bebê Mamãe|Do R7 28/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 21h37 ) twitter

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak mostram a bebê dando os primeiros passos Bebê Mamãe

A bebê do ator Rodrigo Santoro e da atriz Mel Fronckowiak. Os famosos estão juntos desde 2012. Da união, eles tiveram duas meninas. Nina é a primogênita e está com oito anos de idade. Enquanto a caçula se chama Cora e completou um aninho de vida. O casal é extremamente discreto com relação a vida pessoal, ainda mais no que diz respeito as herdeiras que praticamente não são expostas ao público.

