Bebê mais prematuro do mundo com 283 gramas faz 1 ano! Veja Bebê mais prematuro do mundo está celebrando um ano. Bebê Mamãe|Do R7 24/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebê mais prematuro do mundo está comemorando seu primeiro ano Bebê Mamãe

O bebê mais prematuro do mundo acaba de completar um ano de idade! O pequeno Nash Keen veio ao mundo pesando apenas 283 gramas e com 24 centímetros. Sua mãe estava com apenas 21 semanas de gestação, equivalente cinco meses. Seus pais, Mollie e Randall mostraram a linda comemoração do primeiro ano do filho e contaram sua emocionante história.

Para saber mais sobre essa incrível história de superação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha caçula de Claudia Leitte surge usando óculos

Filha de Roberto Justus surge com Ana Castela na mansão dela

Alexandre Pires revela nascimento do 1º neto e mostra foto