Bebê não resiste após mãe deixá-lo no carro pra pôr boca A mãe deixou seu bebê no carro e foi fazer preenchimento na boca. Bebê Mamãe|Do R7 14/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h37 )

Mãe deixou seu filho e foi fazer preenchimento na boca Bebê Mamãe

A mãe Maya Hernandez, 20 anos, deixou seus bebês de um e dois anos sozinhos no carro quente e foi fazer preenchimento labi4l em um spa! As crianças ficaram sozinhas por duas horas e meia dentro do veículo quente e o bebê de um ano, chamado Amillio Gutierrez, não resistiu.

Para saber mais sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

