Bebês de Zezé Di Camargo e Sorocaba posam em linda festa Bebês de Zezé Di Camargo e Sorocaba posam juntas em lindo aniversário! Bebê Mamãe|Do R7 11/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposas de Zezé Di Camargo e Sorocaba mostram as filhas juntas Bebê Mamãe

A bebê de Zezé Di Camargo surgiu batendo perna com a mamãe. A pequena Clara é fruto do relacionamento do cantor com a influenciadora Graciele Lacerda. Apesar de longos anos juntos, o casal se casou oficialmente em agosto passado quando já esperavam pela herdeira. A pequena veio ao mundo no último Natal, dia 25 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda festa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ex de Fábio Assunção mostra a filha deles com Malu Mader

Sabrina Sato viaja com filha e opina sobre novo namoro do ex

Bebê tem atendimento negado no posto de saúde e não resiste