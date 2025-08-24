Bia Miranda celebra os 4 meses da filha após se envolver em polêmica Bia Miranda celebra os 4 meses de sua filha após se envolver em polêmica. Bebê Mamãe|Do R7 24/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda faz festa dos 4 meses de sua bebê após polêmica e surpreende Bebê Mamãe

A influenciadora Bia Miranda mostrou a linda festa dos quatro meses que fez para sua bebê. Ela é mãe de duas crianças, frutos de relacionamentos distintos. Seu primogênito completou um aninho de vida. Kaleb é filho do cantor DJ Buarque. O garotinho mora com o pai, após o artista entrar com o pedido para ter a guarda da criança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gabriella Gaspar manda recado a Davi após DNA com Neymar

Fabiano Menotti mostra as filhas usando roupas iguais: "que lindas"

Criança de 11 anos deu à luz em casa e avó desabafa