Bia Miranda celebra os 4 meses da filha após se envolver em polêmica
Bia Miranda celebra os 4 meses de sua filha após se envolver em polêmica.
A influenciadora Bia Miranda mostrou a linda festa dos quatro meses que fez para sua bebê. Ela é mãe de duas crianças, frutos de relacionamentos distintos. Seu primogênito completou um aninho de vida. Kaleb é filho do cantor DJ Buarque. O garotinho mora com o pai, após o artista entrar com o pedido para ter a guarda da criança.
A influenciadora Bia Miranda mostrou a linda festa dos quatro meses que fez para sua bebê. Ela é mãe de duas crianças, frutos de relacionamentos distintos. Seu primogênito completou um aninho de vida. Kaleb é filho do cantor DJ Buarque. O garotinho mora com o pai, após o artista entrar com o pedido para ter a guarda da criança.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: