Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bia Miranda celebra os 4 meses da filha após se envolver em polêmica

Bia Miranda celebra os 4 meses de sua filha após se envolver em polêmica.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Bia Miranda faz festa dos 4 meses de sua bebê após polêmica e surpreende Bebê Mamãe

A influenciadora Bia Miranda mostrou a linda festa dos quatro meses que fez para sua bebê. Ela é mãe de duas crianças, frutos de relacionamentos distintos. Seu primogênito completou um aninho de vida. Kaleb é filho do cantor DJ Buarque. O garotinho mora com o pai, após o artista entrar com o pedido para ter a guarda da criança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.