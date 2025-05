Bia Miranda mostra a bebê de volta na incubadora e desabafa Bia Miranda mostra a bebê de volta na incubadora e explica! Bebê Mamãe|Do R7 20/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h56 ) twitter

Bia Miranda revela que a bebê voltou para a incubadora e fala Bebê Mamãe

A influenciadora Bia Miranda revelou um novo problema que está enfrentando com sua filha caçula. Ela deu à luz a sua bebê mais nova no último dia 23 de abril. A garotinha é fruto do relacionamento com o influenciador Gato Preto, nome usado por Samuel Sant’anna nas redes sociais. Eles estão juntos desde o ano passado, mas já terminaram o namoro algumas vezes.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a situação da pequena Maysha e o desabafo de Bia Miranda!

