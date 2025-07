Bianca e Fred celebram os 4 anos do filho em festa juntos Bianca e Fred comemoram o aniversário de 4 anos do filho em linda festa! Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h57 ) twitter

Bianca e Fred comemoram o aniversário de 4 anos do filho Bebê Mamãe

O youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, se reuniram para um dia muito especial. O ex-casal se reencontrou para celebrar o aniversário do filho. Foram cerca de cinco anos de união até que, em 2022, eles decidiram seguir caminhos diferentes. Eles são pais de um menino. O primogênito se chama Cris e apagou as velinhas de seus quatro anos de vida. A data foi festejada em uma festa com uma decoração bem diferente. Isto porque o tema escolhido foi pinguim!

Para saber mais sobre essa celebração especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

